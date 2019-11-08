Son Dakika Haberleri: Hindistan ve Malezya arasındaki "Keşmir" gerilimi ticarete sıçradı
Son Dakika Güncel Hindistan ve Malezya arasındaki 'Keşmir' gerilimi ticarete sıçradı

Hindistan ve Malezya arasındaki "Keşmir" gerilimi ticarete sıçradı

7 saat önce

Malezya'nın, Cammu Keşmir'e yönelik aldığı kararlar ve bölge halkına uyguladığı kısıtlamalar sebebiyle Hindistan'ı eleştirmesiyle başlayan iki ülke arasındaki gerilim, ticarete yansıdı.

Hindistan ve Malezya arasındaki

Malezya'nın, Cammu Keşmir'e yönelik aldığı kararlar ve bölge halkına uyguladığı kısıtlamalar sebebiyle Hindistan'ı eleştirmesiyle başlayan iki ülke arasındaki gerilim, ticarete yansıdı.

Mumbai merkezli meslek örgütü Hindistan Çözücüyle Özütleyiciler Derneği (SEAI-The Solvent Extractors' Association of India), Kuala Lumpur yönetiminin Cammu Keşmir tutumu nedeniyle 875 üyesinden Malezya'dan palm yağı satın alımını durdurmalarını istedi.

Örgütün başkanı Atul Çaturverdi, konuya ilişkin açıklamasında, "Milletimizle dayanışmanın bir işareti olarak, şimdilik Malezya'dan alım yapmaktan kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Malezya Ekonomik İşler Bakanı Azmin Ali de "Bu sorunu derhal ve etkili bir şekilde çözebileceğimize eminiz." yorumunda bulundu.

Malezya'dan alternatif pazar çıkışı

Malezya Birincil Endüstriler Bakanı Teresa Kok Suh Sim ise ülkesinin palm yağını ihraç etme konusunda endişeli olmadığının altını çizerek, "Hindistan hiçbir zaman resmi bir şekilde Malezya'dan palm yağı ithalatını boykot etmek veya yasaklamak istediğini söylemedi. Açıklama, Hindistan hükümetinden değil tüccarlar derneğinden geldi." şeklinde konuştu.

Teresa, Hindistanlı iş insanlarının bu adımının ardından ülkesinin alternatif pazarlar aramasının mümkün olduğunu anımsattı.

Etiyopya'nın muhtemel alıcılar arasında olduğunu kaydeden Teresa, ayrıca, Japonya ve Güney Kore'nin de Malezya'dan palm yağı ithal etmekle ilgilendiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük bitkisel yağ ithalatçısı Hindistan, palm yağını Malezya ve Endonezya'dan satın alıyor.

Malezya, geçen yıl Hindistan'a 1,65 milyar dolarlık palm yağı ihraç etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eylül sonunda BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi BM'nin Cammu Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı 4 Ekim'de Mahathir'in bu sözlerini kınamıştı.

Hindistan ile Malezya arasında yaşanan diplomatik gerilim sosyal medyaya da sıçramış, iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak boykot çağrısında bulunmuştu.

Hindistan, Malezya, India, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan ve Malezya arasındaki "Keşmir" gerilimi ticarete sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]