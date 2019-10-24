Hindistan ve Pakistan arasında Kartarpur Koridoru anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Pakistan sınırındaki Sih tapınağını ziyaret etmek isteyen Hint hacıların geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen Kartarpur Koridoru'ndan vizesiz sınır geçişini öngören anlaşma imzalandı.

İki ülke yetkilileri, Hindistan-Pakistan sınırının sıfır noktasında inşa edilen Kartarpur Koridoru'ndan vizesiz sınır geçişlerini öngören mutabakat zaptını imzaladı. Buna göre Hindistanlı Sih hacılar, Kartarpur Koridoru'ndan vizesiz geçerek Pakistan tarafındaki Sih tapınağını ziyaret edebilecek.

Anlaşmaya göre koridor, yıl boyunca sabahtan akşama kadar açık kalacak ve seyahat eden hacılar aynı gün içerisinde geri dönecek.

Pakistan ayrıca her hacıdan giriş ücreti olarak 20 dolar alacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki tarafın da uzun süren diyaloglar çerçevesinde anlaşmaya vardığına dikkati çekerek, "Çok zorlu dönemlerde görüşmeler gerçekleştirerek bugün anlaşmaya vardık. Anlaşma ile Sih ziyaretçiler hac döneminde gün doğumundan gün batımına kadar her gün giriş çıkış yapabilecekler." dedi.

Resmi açılışın 9 Kasım'da yapılacağını bildiren Faysal, günlük 5 bin hacının kapıdan giriş yapmasını beklediklerini ifade etti. Faysal, "Burası dünyanın en büyük Sih tapınağı. Peygamberimizin bizden istediği gibi ülkemizdeki ve dünyadaki dini azınlıklara gösterdiğimiz hassasiyetin bir örneğini de burada görebilirsiniz." diye konuştu.

Ziyaretlerin nasıl yapılacağına ilişkin de bilgi veren Faysal, "Sih hacılar vize ihtiyacı olmaksızın sadece pasaportlarıyla sınırı geçecekler. Pasaportlarına damga vurulmayacak. Hindistan'dan girecek hacıların isimleri bir liste halinde Pakistan'a en geç 10 gün önce sunulacak. Pakistanlı Sihler ile başka ülkelerden Pakistan'a giren Sihler ise kendileri için hazırlanacak bir giriş belgesiyle dini ibadetlerini yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Hint yetkili C.L. Das, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dinlerden Hint hacılar ve Hint kökenli kişiler Kartarpur Koridoru'nu kullanabilir. Seyahat vizesiz olacak. Hacıların sadece geçerli bir pasaport taşıması gerekiyor." bilgilerini aktardı.

Kartarpur Koridoru

Hindistan ve Pakistan sınırında inşa edilen Kartarpur Koridoru, Pakistan sınırında yer alan "Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur" adlı Sih tapınağına geçişi sağlıyor.

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve son 18 yılını geçirdiği bölge, Sihler tarafından hac bölgesi olarak kabul ediliyor.

Tapınak, Pakistan bölgesinde kaldığı için Sihler, iki ülke arasında bir koridor inşa edilmesini talep etmiş, koridor açılması planı hazırlanmış ancak iki ülke arasındaki gerilimler nedeniyle koridorun açılması sürekli ertelenmişti.

Bu süreçte iki ülkeden birinin vizesi olmayan Sihler, ibadetlerini bir tapınaktan diğerine dürbünlerle bakarak, vizesi olanlar ise kuş uçuşu 4 kilometre olan mesafeyi en yakın sınır kapısı üzerinden 180 kilometreye çıkan yolu aşarak yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınağı ziyaretini kolaylıkla yapabilmesi için son adım, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de atılmıştı.

Başbakan Han, yemin töreninde yaptığı konuşmada, koridorun tamamlanmasıyla Sihlerin hac ziyaretine izin verileceği sözü vermişti.

Her yıl kasımın son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Pakistan'a geçecek Sih hacılar için 4 kilometrelik ziyaret güzergahının temeli, 2018'de Başbakan Han ve iki Hint bakanın katılımıyla atılmıştı.