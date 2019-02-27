Son Dakika Haberleri: Hindistan ve Pakistan Birçok Havaalanını Uçuşa Kapattı

Hindistan ve Pakistan Birçok Havaalanını Uçuşa Kapattı

41 dakika önce

Hindistan, Pakistan ile sınır hattında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle ülkelerindeki çok sayıda havaalanını güvenlik amaçlı sivil uçuşlara kapattı.

Hindistan ve Pakistan Birçok Havaalanını Uçuşa Kapattı, System.String[]
Hindistan, Pakistan ile sınır hattında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle ülkelerindeki çok sayıda havaalanını güvenlik amaçlı sivil uçuşlara kapattı.

Hindistan haber ajansı Press Trust India'da yer alan habere göre, Hindistan Havaalanı İdaresi, Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Öte yandan, Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Benzer şekilde Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin Lahore, Multan, Faysalabad, Sialkot ve başkent İslamabad olmak üzere beş havalimanında uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: AA

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