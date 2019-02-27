Hindistan ve Pakistan neden savaşın eşiğine geldi?
1 saat önce
Pakistan, Hindistan'a ait 2; Hindistan da Pakistan'a ait 1 savaş uçağını düşürdü.
Pakistan
, Hindistan
'a ait 2; Hindistan da Pakistan'a ait 1 savaş uçağını düşürdü. Pekin
iki ülke neden karşı karşıya geldi, son 2 haftada tansiyon nasıl tırmandı?
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:00
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