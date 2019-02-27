Son Dakika Haberleri: Hindistan ve Pakistan neden savaşın eşiğine geldi?

Hindistan ve Pakistan neden savaşın eşiğine geldi?

1 saat önce

Pakistan, Hindistan'a ait 2; Hindistan da Pakistan'a ait 1 savaş uçağını düşürdü.

Hindistan ve Pakistan neden savaşın eşiğine geldi?, System.String[]
Pakistan, Hindistan'a ait 2; Hindistan da Pakistan'a ait 1 savaş uçağını düşürdü. Pekin iki ülke neden karşı karşıya geldi, son 2 haftada tansiyon nasıl tırmandı?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:00 

Pekin, Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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