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Hindistan ve Sri Lanka orduları savunma iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika

Hindistan ve Sri Lanka orduları savunma iş birliğini geliştirmeyi görüştü

11.02.2022 20:34
Hindistan ve Sri Lanka orduları savunma iş birliğini geliştirmeyi görüştü

Hindistan ve Sri Lanka orduları arasında ikili savunma iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Hindistan ve Sri Lanka orduları arasında ikili savunma iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Ani News'te yer alan habere göre, Sri Lanka'daki Hindistan Yüksek Komisyonunun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki ülke orduları arasında Hindistan'ın Pune şehrinde görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilerek, müzakerelere Sri Lanka ordusundan 5 kişilik heyetin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerin odak noktasının ikili savunma iş birliğinin daha da geliştirilmesi olduğu vurgulandı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı GL Peiris, 6-8 Şubat'ta Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmiş, taraflar arasındaki balıkçılar sorunu ve Hindistan'ın Sri Lanka'ya 2,4 milyar dolar mali yardımı ele alınmıştı.

İki ülke arasında ticaret ve yatırım artarken, kalkınma, eğitim, kültür ve savunma alanlarında iş birliğinin güçlendiği belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan ve Sri Lanka orduları savunma iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Son Dakika


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