Son Dakika Haberleri: Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek

1 saat önce

Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.

Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek, System.String[]
Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Başdanışmanı Krishnamurthy Subramanian tarafından meclise sunulan 2019 Ekonomik Araştırma Anketi'nde ülkede vergi gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer aldı.
Vergi ödemeye teşvik için eyaletlerde ve kentlerde düzenli vergi ödeyen kişilerin isimlerinin yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verilmesini öneren ankette, ayrıca bu kişilere havalimanlarında hızlı geçiş ve diplomatlara verilen özel geçiş alanları gibi haklar tanınması da tavsiye edildi.
İnşaatların yanına "Dikkat! Verginiz çalışıyor" tabelası koyularak halka, ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğü hissini vermek gerektiği belirtilen çalışmada, "Vergi ödeyenlere özel sosyal tesisler kurarak onları onurlandırmalı ve vergi ödemenin onurlu bir davranış olduğunu göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.
2019 Ekonomik Araştırma Anketi'ne göre 2017-2018 döneminde 1,3 milyarı aşkın nüfusu bulunan Hindistan'da yalnızca 41 milyon kişi vergi ödedi. Bunun nedenleri arasında, vergi kaçırmanın dışında birçok kişinin vergi ödeyecek kadar kazanç sahibi olmaması gösterildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:46 Kaynak: AA
Narendra Modi, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizem çözülüyor! Devasa çukur "Kup" mercek altında Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:53:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]