Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek
1 saat önce
Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:12
, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.
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