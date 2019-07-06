Son Dakika Haberleri: Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek
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Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek

1 saat önce

Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.

Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek, System.String[]
Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:12 
Hindistan, Ekonomi
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