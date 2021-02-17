Hindistan, yabancı diplomatları iki günlük ziyaret için Cammu Keşmir'e götürdü - Son Dakika

Hindistan, yabancı diplomatları iki günlük ziyaret için Cammu Keşmir'e götürdü

17.02.2021 16:09
Hindistan, yabancı diplomatları iki günlük ziyaret için Cammu Keşmir'e götürdü, System.String[]

Hindistan, yabancı büyükelçi ve diplomatların bölgedeki gelişmeler hakkında yerinde gözlem yapmaları amacıyla Cammu Keşmir'e ziyaret organize etti.

Hindistan, yabancı büyükelçi ve diplomatların bölgedeki gelişmeler hakkında yerinde gözlem yapmaları amacıyla Cammu Keşmir'e ziyaret organize etti.

Hindistan'da diplomatik misyonu bulunan 24'ten fazla ülkeden temsilci, iki günlük ziyaret kapsamında, Yeni Delhi yönetiminin 2019'da özel yönetim statüsüne son verdiği ve bölge halkı üzerinde baskıların yoğunlaştığı ihtilaflı bölgeye ulaştı.

Diplomatlar, gezinin ilk gününde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı araç konvoyuyla Magam kasabasına gitti. Temsilciler burada yerel yetkililer ve yeni seçilen köy konseyi üyeleri ile görüştü.

Öte yandan bölgedeki esnaf, ziyareti protesto için kepenk kapattı.

Hint yönetiminin belirlediği bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaf, Hindistan yanlısı yerel siyasetçi ve gazetecilerle görüşecek heyet, yarın bölgenin kışlık başkenti Jammu'ya gidecek.

Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki merkezi hükümetin, Ağustos 2019'da bölgenin özel yönetim statüsünü kaldıran anayasa değişikliğini onaylamasından bu yana bölgeye üçüncü kez bu tür ziyaret organize edildi.

Pakistan tepki göstermişti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, gezinin dünyanın dikkatini ihtilaflı bölgede işlediği insan hakları ihlallerinden başka yöne çekmeyi amaçladığı ileri sürerek Hint yönetimine tepki göstermişti.

Gezinin Himalaya Vadisi'nde "sahte bir normallik izlenimi yaratmayı amaçladığını" savunan Bakanlık, "Keşmirliler, sahnelenmiş çevirme ve arama operasyonlarında, sahte karşılaşma bahaneleriyle yargısız infaz ediliyor, gelişigüzel gözaltı, gözaltında işkence, kayboluşlar arttı, Keşmir liderleri hala hapiste, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve uluslararası insan hakları örgütleri taciz ediliyor ve Keşmirlilerin temel hakları, kendini ifade etme hakkı da dahil, tanınmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

İnsan Hakları, Büyükelçi, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, yabancı diplomatları iki günlük ziyaret için Cammu Keşmir'e götürdü - Son Dakika


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