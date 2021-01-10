Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı ülkelerine geri gönderdi - Son Dakika

YENİ Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı geri gönderdi.
Hindistan Sınır Güvenliği Gücünden (BSF), yapılan yazılı açıklamada, dün, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Amritsar'daki sınır hattından 6 kişinin Hindistan topraklarına kaçak yollarla geçiş yaptığı duyuruldu.
Açıklamada, Hint topraklarına yanlışlıkla geçtiği belirlenen 6 Pakistanlının ülkelerine dönmelerinin sağlandığını kaydedildi.
BSF, söz konusu kişilerde sakıncalı bir duruma rastlanılmaması ve Pakistanlı yetkililerin talebi üzerine salıverilmesi işleminin yapıldığını vurguladı.
Hint sınır güvenlik güçleri tarafından geçen yıl da sınırı yanlışlıkla geçen 6 Pakistanlı ülkesine teslim edilmişti.
Kaynak: AA
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