Hindistan, yanlışlıkla sınırı geçen 6 Pakistanlıyı ülkelerine geri gönderdi - Son Dakika

Hint sınır güvenlik güçleri tarafından geçen yıl da sınırı yanlışlıkla geçen 6 Pakistanlı ülkesine teslim edilmişti.

BSF, söz konusu kişilerde sakıncalı bir duruma rastlanılmaması ve Pakistanlı yetkililerin talebi üzerine salıverilmesi işleminin yapıldığını vurguladı.

Hindistan Sınır Güvenliği Gücünden (BSF), yapılan yazılı açıklamada, dün, Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Amritsar'daki sınır hattından 6 kişinin Hindistan topraklarına kaçak yollarla geçiş yaptığı duyuruldu.

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