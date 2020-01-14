Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü - Son Dakika Dünya

Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü

6 saat önce

Hindistan'da polis, yeni doğan bir bebeğin ameliyathanede köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği hastaneyi mühürledi; çalışanlaraysa taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Hindistan: Yeni doğan bebek hastanedeki köpek saldırısında öldü, System.String[]

Hindistan'da polis, yeni doğan bir bebeğin ameliyathanede köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği hastaneyi mühürledi; çalışanlaraysa taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.


Soruşturma görevlisi salı günü yaptığı açıklamada, 3 saatlik bebeğin, hastaneye pencereden giren bir grup köpeğin saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Saldırı sonucu bütün vücudu yara alan bebeğin hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeni içinse otopsi raporunun beklendiğini belirtildi.

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Hindistan, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:10 
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