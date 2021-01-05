Hindistan yeni et ihracatı kılavuzundan "Helal Sertifikalı" ibaresini kaldırdı - Son Dakika

Hindistan yeni et ihracatı kılavuzundan "Helal Sertifikalı" ibaresini kaldırdı

05.01.2021 11:55
Hindistan yeni et ihracatı kılavuzundan

Hindistan'da hükümetin yeni hazırladığı et ihracatı kılavuzundan "Helal Sertifikalı" ibaresi kaldırıldı.

Hindistan'da hükümetin yeni hazırladığı et ihracatı kılavuzundan "Helal Sertifikalı" ibaresi kaldırıldı.

Hindustan Times'in haberine göre, Hindistan Ticaret Bakanlığına bağlı Tarım ve İşlenmiş Gıda Ürünleri İhracatını Geliştirme Kurulu (APEDA) tarafından duyurulan yeni kılavuzda, "Hayvanlar İslam ülkelerinin gereklilikleri göz önünde bulundurularak kesinlikle 'helal' kesim yöntemlerine göre kesilir." ifadesi, "Hayvanlar ithalatçı ülkenin şartlarına göre kesilir." şeklinde değiştirildi.

Ülkede Hindu gruplar bir süredir, kalite ve gıda güvenliği standartları, dondurma, paketleme ve etiketleme gereksinimleri, yenilebilir sakatat, diğer yan ürünler ve et ihracatı için çeşitli düzenlemeleri içeren kılavuzdaki "helal" sınıflandırmasının, ülkede Müslüman ihracatçılara avantaj sağladığı gerekçesiyle kaldırılmasını istiyordu.

Helal Düzenleme Platformu (HNM) sözcüsü Harinder S Sikka, "helal" ibaresi sebebiyle Hinduların, Sihlerin ve diğerlerinin ellerindeki ürünlerini ihraç edemediklerini, yaklaşık 40 milyon kişinin işinden olduğunu savundu.

Sikka, "helal" ibaresinin, etin öncelikli olarak Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiği görüşüne dayandırıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek "Hint eti için en büyük pazar, helal sertifikası gerektirmeyen Çin'dir. Ayrıca Sri Lanka gibi helal sertifika gerektirmeyen birçok ülke var." ifadesini kullandı.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ulusal sözcüsü RP Singh ve milliyetçi Evrensel Hindu Konseyi (VHP) örgütü et ihracatı kılavuzundan "helal" ibaresinin kaldırılması kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bazı ihracatçılar da etin "helal" olarak sertifikalandırılmasının, gereksinimler göz önünde bulundurularak yapıldığı sürece sahada sembolik bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Hindistan, Ticaret, Hindu, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan yeni et ihracatı kılavuzundan 'Helal Sertifikalı' ibaresini kaldırdı - Son Dakika


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