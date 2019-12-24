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Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto
6 saat önce
Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı.
Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:36
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