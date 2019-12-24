Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto - Son Dakika Dünya

Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto

6 saat önce

Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı.

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Parlamentoya kadar yürüyen göstericiler, "Biz, Hindistan halkı" pankartı açtı ve Başbakan Narendra Modi ve güvenlik güçlerine karşı sloganları attı.View on euronews

Hindistan: Yeni vatandaşlık yasasına öğrencilerden Yeni Delhi'de protesto

Narendra Modi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:36 
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