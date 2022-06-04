Hindistan yetişkinler için Corbevax aşısının hatırlatma dozu olarak uygulanmasını onayladı - Son Dakika
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Hindistan yetişkinler için Corbevax aşısının hatırlatma dozu olarak uygulanmasını onayladı

04.06.2022 16:17
Hindistan yetişkinler için Corbevax aşısının hatırlatma dozu olarak uygulanmasını onayladı

Hindistan, tüm yetişkinler için yerli üretim Corbevax aşısının Kovid-19 hatırlatma dozu olarak uygulanmasına izin verdi.

Hindistan, tüm yetişkinler için yerli üretim Corbevax aşısının Kovid-19 hatırlatma dozu olarak uygulanmasına izin verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), "Biological E" firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 18 yaş üstündeki kişiler için hatırlatma dozu olarak kullanılmasını onayladı.

Ülkede, yerli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen "Covaxin" yada "Covishield" adıyla üretilen AstraZeneca aşısını iki doz alan kişilerin hatırlatma dozu yaptırabileceği bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, India, Güncel, Son Dakika

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