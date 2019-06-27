Son Dakika Haberleri: Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı
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Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı

1 saat önce

Hindistan ulusal havayolu şirketi Air India uçağı, bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı.

Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı, System.String[]
Hindistan ulusal havayolu şirketi Air India uçağı, bomba ihbarı üzerine İngiltere'ye acil iniş yaptı.
Hint yerel medyası ve BBC'de yer alan haberlere göre, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine giden AI191 sefer sayılı Air India uçağı, uçakta bomba bulunduğuna dair yapılan ihbar üzerine, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki Stansted Havaalanı'na indi.
Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine bağlı 2 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının, inişinden önce İngiliz hava sahasında uçağa eşlik ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:24 Kaynak: AA
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