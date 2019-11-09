Son Dakika Haberleri: Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi
Son Dakika Dünya Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

7 saat önce

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi, System.String[]

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.


Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta duruşmaların ekim ayında tamamlanmasının ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi bugün arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:44 
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