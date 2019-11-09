Son Dakika Haberleri: Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi
Son Dakika Güncel Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi

6 saat önce

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi, System.String[]

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.


Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren tartışmalı arazi üzerinde Hindular lehine karar verdi. Hinduların, 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları sürüyordu. Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlık bugün sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, arazinin Hindu tapınağına ayrılmasına karar verdi. Ayrıca kararda Müslümanlara Ayodhya'da 5 dönümlük arazi tahsis edileceği ifade edildi.


Hindular, 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı Müslümanların yıktığını yerine cami inşa ettiklerini öne sürerken, Hinduların ise Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıktığı belirtiliyor. - YENİ DELHİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindular lehine karar verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]