Hindistan Yüksek Mahkemesi, Vatandaşlık Yasası'nın iptali davalarını erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan Yüksek Mahkemesi, Vatandaşlık Yasası'nın iptali davalarını erteledi - Son Dakika

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Vatandaşlık Yasası'nın iptali davalarını erteledi

6 saat önce

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, tartışmalı Vatandaşlık Yasası'na karşı açılan iptal davalarını 22 Ocak'ta görüşecek.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Vatandaşlık Yasası'nın iptali davalarını erteledi, System.String[]

YENİ Hindistan'da Yüksek Mahkeme, tartışmalı Vatandaşlık Yasası'na karşı açılan iptal davalarını 22 Ocak'ta görüşecek.

Yüksek Mahkeme, federal hükümetten, Vatandaşlık Yasası'nın iptal edilmesiyle ilgili yapılan yaklaşık 60 başvuruya cevap vermesini isteyerek, anayasaya aykırılık iddiasıyla açılan iptal davalarının 22 Ocak'ta görülmek üzere ertelendiğini duyurdu.

İptal davası açan taraflar, göçmenlere vatandaşlık verilmesinde dinin kriter olamayacağını ve bunun Hindistan Anayasası'nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyor.

Dava açanlar arasında Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi de bulunuyor.

Yüksek Mahkeme önceki gün, davaların bugün görüleceğini açıklamıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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