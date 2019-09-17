Son Dakika Haberleri: Hindistan Yüksek Mahkemesinden "Keşmir" çağrısı
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Hindistan Yüksek Mahkemesinden "Keşmir" çağrısı

2 saat önce

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, merkezi yönetime ve Cammu Keşmir hükümetine, Cammu Keşmir bölgesindeki durumun bir an önce normale döndürülmesi çağrısında bulundu.

Hindistan Yüksek Mahkemesinden

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, merkezi yönetime ve Cammu Keşmir hükümetine, Cammu Keşmir bölgesindeki durumun bir an önce normale döndürülmesi çağrısında bulundu.

Hint Başyargıç Ranjan Gogoi başkanlığında toplanan üç kişilik mahkeme heyeti, Yeni Delhi yönetimi ve Cammu Keşmir hükümetinden, Cammu Keşmir'de "bir an önce normale dönülmesi için her türlü çabayı" göstermesini istedi.

Mahkeme, bu yöndeki çabaların her türlü ulusal çıkarın gözetilerek sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Başyargıç Ranjan Gogoi, Cammu Keşmir sakinlerinin, bölgedeki yüksek mahkemeye ulaşmakta zorluk çektiklerine ilişkin iddialara ilişkin olarak da bölgeyi ziyaret edebileceğini kaydetti.

Mahkeme ayrıca Hindistan Ulusal Kongresi politikacılarından ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ghulam Nabi Azad'a, bölgede Baramulla, Anantnag, Srinagar ve Cammu'yu ziyaret etmesine izin verdi.

Yüksek Mahkeme, Nabi Azad'dan ziyaretinin ardından rapor vermesini de talep etti.

Mahkeme ayrıca Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam Partisi (MDMK) lideri Vaiko'nun dilekçesine ilişkin olarak, Yeni Delhi'nin, Cammu Keşmir'in eski başbakanı Faruk Abdullah'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklanmasıyla ilgili savunma vermesini istedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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