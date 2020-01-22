Hindistan Yüksek Mahkemesinden tartışmalı Vatandaşlık Yasası'nın tehirine ret - Son Dakika

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hint hükümetini dinlemeden tartışmalı Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasını ertelemeyi reddetti.

Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamaları ile Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe (CAA) ilişkin mahkemeye sunulan itiraz dilekçeleri, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Sharad Arvind Bobde'nin başkanlığındaki 3 kişilik heyet tarafından değerlendirildi.

Heyet, itiraz dilekçelerindeki uygulamalar ve değişikliğin ertelenmesi yönündeki taleplere rağmen, hükümeti dinlemeden yasanın uygulanmasını tehir etmeyi reddetti.

Mahkeme, hükümete, NRC, NPR ve CAA'ya ilişkin 143 itiraz dilekçesini yanıtlaması için 4 hafta süre verdi.

Öte yandan, heyet, diğer yüksek mahkemelerden, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik ile ilgili karar verilene kadar, herhangi bir itirazı değerlendirmekten kaçınmalarını istedi.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.