Hindistan Yüksek Mahkemesinden yeni tarım yasalarının uygulanmasının ertelenmesi tavsiyesi - Son Dakika

Hindistan Yüksek Mahkemesinden yeni tarım yasalarının uygulanmasının ertelenmesi tavsiyesi

17.12.2020 14:45
Hindistan Yüksek Mahkemesinden yeni tarım yasalarının uygulanmasının ertelenmesi tavsiyesi, System.String[]

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümete protestocu çiftçilerle yeniden diyalog kurmak için yeni tarım yasalarının uygulanmasını ertelemesini tavsiye etti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümete protestocu çiftçilerle yeniden diyalog kurmak için yeni tarım yasalarının uygulanmasını ertelemesini tavsiye etti.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı S.A. Bobde, reformların mahsul fiyatlarını düşüreceğini ve kazançlarını azaltacağını dile getiren on binlerce protestocu çiftçiyle diyaloğun yeniden kurulması için yeni tarım yasalarının uygulanmasının ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

S.A. Bobde, mahkemenin ara bulucu heyeti kurulması önerisiyle ilgili kararı da öteledi. Başyargıç, yargıçların protestocu çiftçileri temsil eden avukatların iddialarını ve hükümetin yanıtını muhtemelen gelecek hafta alacağını söyledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemlerine son vermesi için ara buluculuk önerisinde bulunmuş, hükümet ve çiftçi temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından öneriyle ilgili kararın muhtemelen bugün verileceği ifade edilmişti.

Yeni Delhi'nin merkezine çıkan beş otoyolu kapatan çiftçiler, hükümet yeni tarım yasalarını geri çekene kadar gösterilerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Çiftçi liderleri, tren seferlerinin durdurulması için harekete geçeceklerini duyurmuş, kanunların iptali için Yüksek Mahkemeye dilekçe vermişti.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, kanunlarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da protestolarına eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, Parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Yüksek Mahkemesinden yeni tarım yasalarının uygulanmasının ertelenmesi tavsiyesi - Son Dakika


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