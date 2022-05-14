Hindistan Yurtiçi Fiyatları Aşağı Çekmek İçin Buğday İhracatını Yasakladı - Son Dakika

YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan hükümetinden yetkililer Cumartesi günü, Hindistan hükümetinin, yurtiçi fiyat artışlarını kontrol altına alma önlemlerinin bir parçası olarak, derhal geçerli olmak üzere Hindistan'dan buğday ihracatını yasakladığını söylediler. Karar, Hindistan federal ticaret ve sanayi bakanlığına bağlı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Cuma günü tebliğ edildi. Hükümet sadece, tebliğin yayınlandığı Cuma günü veya öncesinde akreditif açılan ihracat yüklemelerine izin verileceğini söyledi.

Hindistan hükümeti, istekte bulunan ülkelere ihracat yapılmasına izin verileceğini de söyledi. Tebliğde, hükümetin bu kararı, "ülkenin genel gıda güvenliğinin yönetimi ve komşu ile savunmasız durumdaki ülkelerin ihtiyaçlarına destek verilmesi amacıyla" aldığı belirtildi. Şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna çatışmasından bu yana Karadeniz bölgesinden yapılan ihracatın düşmesi üzerine küresel alıcıların Hindistan'a hücum ettiği yolunda haberler geliyordu. Buğday ihracatını yasaklama kararı Hindistan'da Mart ayında baş gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan büyük rekolte düşüşleri sonrasında geldi. Hindistan hükümeti Nisan ayında yüzde 7,79'a yükselen enflasyonu dizginlemek için baskı altında bulunuyor.