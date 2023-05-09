Hindistan'da kontrolden çıkan otobüsün nehre uçtuğu kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hindistan'da kontrolden çıkan otobüsün nehre uçtuğu kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi

09.05.2023 11:54

Hindistan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü, köprüden nehir yatağına yuvarlandı. Vahim kazada 22 kişi yaşamını yitirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi faciaya neden oldu. Hindistan'ın Khargone bölgesinde yer alan Dogargon köyünde sabah saatlerinde bir otobüs sürücüsü köprüden geçtiği sırada hız yapmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOBÜSTE YAKLAŞIK 50 YOLCU BULUNUYORDU

Yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, köprüden nehir yatağına düştü. Kazada 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sürücünün de bulunduğu belirtildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza ile ilgili derin üzüntü duyduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: İHA
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India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da kontrolden çıkan otobüsün nehre uçtuğu kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da kontrolden çıkan otobüsün nehre uçtuğu kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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