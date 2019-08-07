Son Dakika Haberleri: Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti
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Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti

2 saat önce

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hindistanlı eski bakan hayatını kaybetti, System.String[]
Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj başkent Yeni Delhi'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Swaraj'ın ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

Sushma Swaraj, 2014-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Swaraj, 2016'da böbrek nakli olmuştu. - YENİ DELHİ
Mevlüt Çavuşoğlu, Kalp Krizi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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