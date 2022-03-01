Hindistanlı kadınların su mücadelesi - Son Dakika

Hindistanlı kadınlardan detaylar

Usha Devi ile röportaj

Kadınların kuyudan su çıkarması ve taşımasından detaylar

Tankerin su deposunu doldurması

Kadınların kuyudan su çıkarması

RAJASTAN - Hindistan'ın Rajastan eyaletindeki Jodhpur kentinin çöl bölgelerinde yaşayan kadınlar, su krizi ile mücadele ediyor. Yağmur suyu ya da tankerler ile dolan kuyulardan içme suyu elde etmek için her gün kilometrelerce yol yürüyorlar. Su kriziyle karşı karşıya olduklarını belirten Hindistanlı Usha Devi, kadınların yağmur suyunu geri kazanmak kuyular açtığını söyledi. Devi, tankerle su almanın maliyetinin 25 dolar olduğunu ancak herkesin bunu karşılayacak güçte olmaması nedeniyle kadınların her gün zorlu bir mücadele verdiğini söyledi.