Hindistanlı Müslüman doktorlardan telefon üzerinden Kovid-19 danışmanlığı - Son Dakika

Hindistanlı Müslüman doktorlardan telefon üzerinden Kovid-19 danışmanlığı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da bir grup Müslüman doktor, salgın dolayısıyla hastane kapılarından geri çevrilen ve sağlık tesislerine gitme imkanı bulamayan hastalara telefon üzerinden danışmanlık yapıyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da bir grup Müslüman doktor, salgın dolayısıyla hastane kapılarından geri çevrilen ve sağlık tesislerine gitme imkanı bulamayan hastalara telefon üzerinden danışmanlık yapıyor.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 50 bini aştı.

Salgın dolayısıyla 26 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede sağlık sisteminin özellikle başkent Yeni Delhi'de ve ülkenin finans merkezi Mumbai'de kapasitesinin sınırına ulaştığı belirtiliyor.

Bu şehirlerdeki hastaneler, doluluk oranı sebebiyle çok sayıda Kovid-19 hastasını geri çeviriyor.

Günlük vaka sayısının 40 bini aştığı 1,3 milyar nüfuslu ülke, salgının yeni yayılma sahalarından biri haline geldi.

Ülkede 25 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Dr. Abdul Allam Han'ın öncülüğünde bir araya gelen Dr. Aman İrşad, Dr. Azhan Sıddıki ve Dr. Atıf Nasim "Nöbetçi Doktorlar" isimli bir grup kurdu.

Müslüman doktorların kurduğu grup, Kovid-19 salgını sürecinde temel sağlık sorunları dolayısıyla hastanelere erişemeyenler için ücretsiz olarak telefon üzerinden tıbbi ve psikolojik destekte bulunuyor.

Başlangıçta sınırlı sayıda kişi tarafından bilinen 4 doktor, hastalarından gelen çok sayıda geri dönüşün üzerine çalışmalarını anlatan görselleri WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi iletişim ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla yaygınlaştırdı.

Vatandaşlara hizmet etmenin yanı sıra hem onların evde güvende kalmalarını sağlayan hem de hastanelerin yükünü azaltan genç doktorlar, 7 gün 24 saat kendilerini arayanlara cevap verip doğru tedavi konusunda yardımcı oluyor.

Yardımcı oldukları insanların dualarıyla salgın sırasında millet için bir yardım eli olmanın ötesinde bir şey istemediklerini dile getiren genç Müslüman doktorlar, bugüne kadar 500'den fazla hastaya telefon üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistanlı Müslüman doktorlardan telefon üzerinden Kovid-19 danışmanlığı - Son Dakika
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