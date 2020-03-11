Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur - Son Dakika

Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur

7 saat önce

Hindistan havayollarının sağlık sertifikası olmadan yolcu kabul etmemesi üzerine en az 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'da mahsur kaldı.

Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur, System.String[]

Hindistan havayollarının sağlık sertifikası olmadan yolcu kabul etmemesi üzerine en az 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'da mahsur kaldı.


Çin'den ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan korona virüsü nedeniyle can kaybı artıyor. Çin'de düşüşe geçen korona virüsü Avrupa'da hızla yayılırken İtalya, Çin'in ardından can kaybının en fazla olduğu ikinci ülke oldu. hükumet, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600'ü geçmesinin ardından önlemleri arttırdı. Ülke tamamen karantina altına alınırken, 70'den fazla Hindistanlı öğrenci ülkede mahsur kaldı. Hindistan'da faaliyet gösteren Havayollarının sağlık sertifikası olmayanları kabul etmemesi üzerine, sertifikası bulunmayan 70 Hindistanlı öğrenci İtalya'dan ayrılamıyor.


Mahsur kalan öğrenci Hemegowda Madhu, "İtalya'da tüm doktorlar korona virüsü vak'alarıyla ilgileniyor. Burada her şey kapalı. Sağlık sertifikası olmadan hava yolları uçağa yolcu kabul etmiyor.


Çin'den İtalya'ya korona virüs ekibi


İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Çin'in İtalya'daki doktorlara korona virüs ile mücadele için özel bir doktor ekibi göndereceğini açıkladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında Çin'den İtalya'ya 2 milyondan fazla maske ve 10 bin akciğer ventilatörü gönderileceğini bildiren Bakan Maio, "Doktorlarımız onlara dokunmak zorunda değil. Ancak, Çinli doktorlar bizimle tecrübelerini paylaşacaklar" ifadelerini kullandı. - ROMA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:14:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistanlı öğrenciler İtalya'da mahsur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]