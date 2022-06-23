Hindistanlı Uzman: Brıcs, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sesinin Duyulmasını Sağlıyor - Son Dakika
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Hindistanlı Uzman: Brıcs, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sesinin Duyulmasını Sağlıyor

23.06.2022 20:14
Hindistanlı Uzman: Brıcs, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sesinin Duyulmasını Sağlıyor

Hu XiaomingYENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Mumbai merkezli düşünce kuruluşu Observer Research Foundation'ın eski başkanı Sudheendra Kulkarni, BRICS mekanizmasının gelişmekte olan ülkelere, endişelerini ve isteklerini dile getirmeleri için bir platform sağladığını söyledi.

Hu Xiaoming

YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Mumbai merkezli düşünce kuruluşu Observer Research Foundation'ın eski başkanı Sudheendra Kulkarni, BRICS mekanizmasının gelişmekte olan ülkelere, endişelerini ve isteklerini dile getirmeleri için bir platform sağladığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuşan Kulkarni, bu yılki BRICS zirvesinin çok taraflı ilişkilerdeki etkileşimler açısından 2022 takvimindeki önemli bir etkinlik olacağını söyledi.

Kulkarni "BRICS'in geleceği ile ilgili olarak, BRICS ülkelerinin liderlerinin, onu nasıl daha etkili hale getirecekleri konusuna ciddi şekilde kafa yormaları gerek" dedi. Kulkarni, dünyanın hızla değişen ortamında birçok yeni gelişen pazarın ve gelişmekte olan ülkenin artan ekonomik ve politik önemi göz önüne alındığında bu ülkelerin bölge ve dünya barışına katkıda bulunma potansiyellerinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kulkarni, bu ülkeleri BRICS Artı mekanizmasına dahil etmenin, platformu "daha temsili" hale getireceğini sözlerine ekledi. Hindistanlı uzman, "Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi gibi Çin tarafından sunulan fikirler uluslararası toplum için çok büyük fayda sağlıyor" dedi.

Kulkarni, hızla dönüşen uluslararası durum ve Kovid-19 pandemisi devam ederken BRICS ülkelerinin küresel ekonomik durumu istikrara kavuşturmak, küresel ekonominin toparlanmasını hızlandırmak ve adil kalkınma gündemini küresel siyasetin merkezi sahnesine ısrarla geri getirmek için eylem odaklı bir plan benimsemesi gerektiğini söyledi. Hindistanlı uzman, kriz küresel çaplı olduğunda, buna verilecek yanıtın da küresel işbirliği şeklinde olması gerektiğini vurguladı. Kulkarni, BRICS ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin ortak eyleminin, Kovid-19 kaynaklı yavaşlamanın ardından zarar gören küresel ekonomiyi canlandırmaya kesinlikle yardımcı olabileceğini söyledi. Kulkarni, BRICS ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin jeopolitik çatışmalar konusunda diyalog ve işbirliğini artırması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistanlı Uzman: Brıcs, Gelişmekte Olan Ülkelerin Sesinin Duyulmasını Sağlıyor - Son Dakika

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