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Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı - Son Dakika

Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı

05.11.2021 21:56

- Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı Hindistan'da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali'nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı.

- Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali'nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde uygulanan bir gelenek ilginç anlar ortaya çıkardı. Eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı. Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın" ifadelerini kullandı.

Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.

Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı

India, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı - Son Dakika


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