Son Dakika Haberleri: Hindistanlılar Pakistan ile Barış İçin İnsan Zinciri Oluşturdu

Hindistanlılar Pakistan ile Barış İçin İnsan Zinciri Oluşturdu

56 dakika önce

Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine karşılıklı ateş açarken, Hindistan'ın başkenti New Delhi'de yüzlerce gösterici barış için insan zinciri oluşturdu.

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Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine karşılıklı ateş açarken, Hindistan'ın başkenti New Delhi'de yüzlerce gösterici barış için insan zinciri oluşturdu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:40 

Hindistan, Delhi, Pakistan, Dünya
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