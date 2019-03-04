Hindistanlılar Pakistan ile Barış İçin İnsan Zinciri Oluşturdu
56 dakika önce
Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine karşılıklı ateş açarken, Hindistan'ın başkenti New Delhi'de yüzlerce gösterici barış için insan zinciri oluşturdu.
Pakistan
ve Hindistan
askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine karşılıklı ateş açarken, Hindistan'ın başkenti New Delhi
'de yüzlerce gösterici barış için insan zinciri oluşturdu
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:40
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