Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika
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Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü

27.04.2022 09:25
Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü

YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir Hindu festivalinde tapınak arabası gibi süslenen kamyonlardan birinin elektrik iletim kablosuna teması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir Hindu festivalinde tapınak arabası gibi süslenen kamyonlardan birinin elektrik iletim kablosuna teması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Delhi Televizyonundan yapılan açıklamada, Hindu tanrılarının temsillerini taşımak için kullanılan "savaş arabaları" şeklinde dekore edilen kamyonun, elektrik akımına kapıldığı bildirildi.

Polis yetkilileri, Tamil Nadu eyaletine bağlı Thanjavur kentinde düzenlenen festivalde, gösteriler sırasında meydana gelen kazada 11 kişinin öldüğünü kaydetti.

Kazada yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Yeni Delhi, Savaş, India, Hindu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika
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