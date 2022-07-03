DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı.
Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı - Son Dakika