DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş 'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı - Son Dakika

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