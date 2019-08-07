- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük...

- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi Pakistan tarihinin en büyük bayrağıKARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.

- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi

Pakistan tarihinin en büyük bayrağı

KARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.

Pakistan'da yaşayan Hindistan topluluğundan Pakistan Meclisi'ne anlamlı bir hediye geldi. Son günlerde Keşmir'e ilişkin gelişmelerin Pakistan ve Hindistan arasında tansiyonun yükselmesine neden olmasının ardından 60 bin balonla yapılan Pakistan bayrağı aynı zamanda meclis üyesi olan Pakistan-Hindistan Konseyi Başkanı Ramesh Kumar tarafında meclise sunuldu. Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 18,5 metre genişliğinde yapılan bayrak Pakistan tarihinin en büyük bayrağı olarak kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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