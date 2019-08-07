- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük...
2 dakika önce
- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi Pakistan tarihinin en büyük bayrağıKARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.
- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
Pakistan tarihinin en büyük bayrağı
KARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.
Pakistan'da yaşayan Hindistan topluluğundan Pakistan Meclisi'ne anlamlı bir hediye geldi. Son günlerde Keşmir'e ilişkin gelişmelerin Pakistan ve Hindistan arasında tansiyonun yükselmesine neden olmasının ardından 60 bin balonla yapılan Pakistan bayrağı aynı zamanda meclis üyesi olan Pakistan-Hindistan Konseyi Başkanı Ramesh Kumar tarafında meclise sunuldu. Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 18,5 metre genişliğinde yapılan bayrak Pakistan tarihinin en büyük bayrağı olarak kaydedildi.
Heyelan mağduru kazazede, toprağın altından canlı çıkarıldı Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı