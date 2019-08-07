Son Dakika Haberleri: - Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük...
Son Dakika Güncel Haber

- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük...

2 dakika önce

- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi Pakistan tarihinin en büyük bayrağıKARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.

- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük..., System.String[]
- Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi
Pakistan tarihinin en büyük bayrağı
KARAÇİ - Pakistan'daki Hindistan toplumu 60 bin balonla yaptıkları Pakistan bayrağını meclise hediye etti.
Pakistan'da yaşayan Hindistan topluluğundan Pakistan Meclisi'ne anlamlı bir hediye geldi. Son günlerde Keşmir'e ilişkin gelişmelerin Pakistan ve Hindistan arasında tansiyonun yükselmesine neden olmasının ardından 60 bin balonla yapılan Pakistan bayrağı aynı zamanda meclis üyesi olan Pakistan-Hindistan Konseyi Başkanı Ramesh Kumar tarafında meclise sunuldu. Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 18,5 metre genişliğinde yapılan bayrak Pakistan tarihinin en büyük bayrağı olarak kaydedildi.
Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Heyelan mağduru kazazede, toprağın altından canlı çıkarıldı
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Hindu toplumundan Pakistan meclisine 60 bin balonlu bayrak hediyesi- Pakistan tarihinin en büyük...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]