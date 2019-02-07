Hınıs Ziraat Odası Başkanı Demir Görevinden Alındı

Erzurum'un Hınıs ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Abdülsamet Demir'in, bir proje kapsamında yurt dışına gönderdiği çiftçilerin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla görevinden alındığı bildirildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Abdülsamet Demir'in, bir proje kapsamında yurt dışına gönderdiği çiftçilerin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla görevinden alındığı bildirildi.



Hınıs Ziraat Odası tarafından çiftçileri yurt dışına göndermek amacıyla bir proje hazırlandı ve bu kapsamda çiftçiler Almanya'ya götürüldü.



Söz konusu ülkeden belirlenen süre içerisinde Türkiye'ye geri dönmeyen çiftçiler hakkında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bu çiftçilerin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu bulgusuna rastlanıldı.



Olay üzerine Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hınıs Ziraat Odası'nda çalışma başlatarak, Abdülsamet Demir'in görevden alınmasına karar verdi.



Görevinden alınan Demir'in yerine Karayazı Ziraat odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz atandı.



Maskan ve Gündüz'ün, Hınıs Ziraat Odası Başkan Vekilliği görevini sırasıyla ifa edeceği bildirildi.



Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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