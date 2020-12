Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi - Son Dakika

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Hint asıllı Swamini Samvidananda Saraswati, 7 yıl önce rüyasında gördüğü Hazreti Mevlana'nın "gel" çağrısına uyarak iki yıl önce Konya'ya yerleşti.

Ülkesinde profesyonel müzik ve spiritüel eğitim üzerine çalışan 55 yaşındaki Saraswati, doğup büyüdüğü Arjantin'den Konya'ya uzanan hayat hikayesini, AA muhabirine anlattı.

Saraswati, hayatının yarısını bir keşiş olarak manastır ve mağaralarda geçirdiğini belirterek, Hindistan'daki eski bir geleneği takip ettiğini ve ömrünün spiritüel eğitimler alarak geçtiğini aktardı.

Hindistan ve Arjantin'de öğrencilerine felfese ve kutsal metinler üzerine eğitim verdiğini ifade eden Saraswati, 7 yıl önce gördüğü bir rüya ile hayatının değiştiğini vurguladı.

Rüyasında Hazreti Mevlana'yı gördü hayatı değişti

Saraswati, gördüğü rüyanın ruhunun derinliklerine işlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rüyamda tanımadığım ama bana o kadar yoğun hisler uyandıran sufi piri gördüm. Sabah kalktığımda bile çok net hatırlıyordum. Tek bildiğim sufi piriydi ve beni çağırıyordu. Hemen internetten araştırdım ve görseller arasında Hazreti Mevlana'nın tasvir edildiği resmi gördüm. Rüyamdaki kişinin o olduğunu anladım. Bana 'Gel' dedi ve yolculuğum başladı. Bunun üzerine Mevlevilik üzerine araştırmalar yaptım ve 2013'te uçağa bindim ve Konya'ya gelmeyi başardım. Taksiye bindiğimde doğrudan türbeye geldim. O kadar yoğun bir histi ki taksiden kendimi adeta attım ve Mevlana'nın türbesinin dış duvarlarına tutunarak, 'Buradayım, ulaştım ve yanındayım pirim' dedim."

"Bugüne dair yaşadıklarım için şükrümü ifade edecek bir kelime bulamıyorum"

Hazreti Mevlana'nın türbesinde yoğun duygular yaşadığını aktaran Saraswati, şöyle devam etti:

"İçimde kalp yolu açıldı. Anlayışım buna göre şekillendi. Hindistan'daki büyüklerimden kişisel gelişime dair öğrendiğim öğretiler farkındalık üzerineydi ama Hazreti Mevlana hayatımın her yönünü etkiledi. Onun şiirlerini, eserlerini okumaya başladım, sema yaptım. Profesyonel alanım müzikti, bununla beraber Mevlevi müziğine de yönelmiş oldum. Her yıl gelip bu özel duyguyu yaşamak için 1-2 ay kalıyordum. Şu an tamamen burada yaşıyorum, buraya aitim. Bugüne dair yaşadıklarım için şükrümü ifade edecek bir kelime bulamıyorum. Hazreti Mevlana'nın himmetiyle kalbimde kendime dair hiç bilmediğim noktalarda heyecanla doluyum."

Mevlana'nın "Aşk için her şeyi riske almalısın" dizesinden etkilendi

Saraswati, Şebiarus haftasının önemine işaret ederek, "Özel günlerdeyiz. Onunla bağlantılı olanlar için çok bereketli ve özel bir hafta. İçsel bütünleşme ve gelişimi sağlamak isteyenler için Hazreti Pir, bir yoldur. Buraya gelmeye karar verdiğimde beni etkileyen sözlerinden biri de 'Gerçek bir insan olmak istiyorsan aşk için her şeyi riske almalısın.' dizesiydi. Bu romantik bir sevgi değil bahsettiği Allah aşkı. Allah'a duyulan aşk her şeye sirayet edecektir. Bu aşk, etrafındaki her şeyi bereketlendiren, aydınlatan bir enerjidir. Allah aşkıyla yanan kalp öyle bir zaman geliyor ki yine Allah aşkıyla mutmain oluyor. Kalp, Allah ile sakinleşiyor." dedi.