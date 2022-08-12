Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi , New York 'taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi'nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Salman Rüşdi, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York'taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. - Son Dakika

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