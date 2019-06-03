Hint askeri uçağı kayboldu
1 saat önce
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam
eyaletinde kaybolduğu bildirildi.
Eyalet yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.
Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.
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