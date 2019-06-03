Son Dakika Haberleri: Hint askeri uçağı kayboldu
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Hint askeri uçağı kayboldu

1 saat önce

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

Hint askeri uçağı kayboldu, System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kaybolduğu bildirildi.
Eyalet yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının öğle saatlerinde Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri hava alanına hareket ettiği ancak hedefine ulaşamadığını belirtti.
Yetkililer, 13 mürettebatı olan uçakla telsiz bağlantısı sağlanamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Uçağın rotası üzerindeki arazinin dağlık ve ormanlık alan olduğuna dikkati çeken yetkililer, uçağın inişe yaklaşırken olası bir arıza veya hatalı alçalma nedeniyle kaza yapmış olabileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Assam, Hindistan, Güncel
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