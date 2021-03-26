Hint çiftçiler tarım yasalarına karşı ülke çapında ikinci kez greve gitti - Son Dakika

Hint çiftçiler tarım yasalarına karşı ülke çapında ikinci kez greve gitti

26.03.2021 14:27
Hint çiftçiler tarım yasalarına karşı ülke çapında ikinci kez greve gitti, System.String[]

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, ülke çapında ikinci kez genel greve çıktı.

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, ülke çapında ikinci kez genel greve çıktı.

Muslim Mirror'ın editörü Syed Zubair Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'da bugün 5. ayına giren protesto eylemlerini düzenleyen çiftçilerin, ülke çapında yerel saatle 18.00'e kadar sürecek 12 saatlik greve çıktığını kaydetti.

Ahmed, çiftçi sendikaları koalisyonu Samyutka Kisan Morcha'nın (SKM) organize ettiği grev sırasında çiftçilerin, bazı demir yolları ve otoyollarda toplanacağını, hayati öneme sahip olanlar dışında tüm işletmelerin kapanacağı aktaran Ahmed, çiftçilerin yeni tarım yasaları tamamen kaldırılana kadar bu tür eylemlerine devam edeceğini belirtti.

Hindistan'da çiftçilerin "Bharat Bandh" (Hindistan Kapandı) adı altındaki ilk grevi, 8 Aralık 2020'de düzenlenmişti.

Hint çiftçiler, hükümetle yürütülen 5'inci tur görüşmeden de sonuç çıkmaması üzerine 8 Aralık'taki grevi organize etmişti.

Eyleme en az 15 muhalefet partisi destek vermişti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Protesto, Çiftçi, India, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hint çiftçiler tarım yasalarına karşı ülke çapında ikinci kez greve gitti - Son Dakika


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