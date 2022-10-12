Hint Donanma Sözcüsü, yaptığı açıklamada, MiG-29K tipi savaş uçağının, Goa açıklarında denize düştüğünü ve pilotun kendini güvenli bir şekilde fırlattığını aktardı.

Kaynak: AA

India, Goa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika

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