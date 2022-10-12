Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü

12.10.2022 12:31
Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü

Hindistan donanmasına ait bir savaş uçağının ülkenin batı sahilleri açıklarında düştüğü bildirildi.

Hindistan donanmasına ait bir savaş uçağının ülkenin batı sahilleri açıklarında düştüğü bildirildi.

Hint Donanma Sözcüsü, yaptığı açıklamada, MiG-29K tipi savaş uçağının, Goa açıklarında denize düştüğünü ve pilotun kendini güvenli bir şekilde fırlattığını aktardı.

Açıklamada, uçağın rutin uçuş gerçekleştirdiği ve üsse dönerken teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

India, Goa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hint donanmasına ait MiG-29K tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika
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