Son Dakika Haberleri: Hint Fıstığının Tanesi 17 Kuruş

Hint Fıstığının Tanesi 17 Kuruş

1 saat önce

Kuruyemiş dükkanlarının tezgahını süsleyen kajunun (Hint fıstığı) 2 gram gelen tanesi 17 kuruştan satılıyor.

Hint Fıstığının Tanesi 17 Kuruş, System.String[]
Kuruyemiş dükkanlarının tezgahını süsleyen kajunun (Hint fıstığı) 2 gram gelen tanesi 17 kuruştan satılıyor.

Kayseri'de, döviz kurlarının artmasıyla beraber ithal olarak getirilen kajunun fiyatı 10 TL'ye kadar çıktı. Doların inmesiyle beraber 86 TL'ye satılan kajunun 2 gram gelen tanesi 17 kuruş oldu.

Kuruyemişçi Cuma Tan, "Yaz aylarında doların aşırı yükselmesiyle beraber kaju fiyatları 100 TL'yi buldu. O zaman 1 tanesi 25-30 kuruşa geliyordu. Kaju, bizim kuruyemiş kültürümüzde kendine fazla bir yer bulamadı. Türkiye'de az bir mazisi var. Fiyatının da şu anda 86 TL olmasıyla beraber hiç satamadığımız ürünler arasında yer alıyor. Şu anda da kajunun 1 tanesi 17 kuruşa denk geliyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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