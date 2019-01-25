Son Dakika Haberleri: Hint Havayolu Şirketi Indigo İstanbul Havalimanı'na Uçacak

Hint Havayolu Şirketi Indigo İstanbul Havalimanı'na Uçacak

2 saat önce

Hint Havayolu şirketi İndiGO haftada 7 gün İstanbul Havalimanı'na sefer yapacak.

Hint Havayolu Şirketi Indigo İstanbul Havalimanı'na Uçacak, System.String[]
Hint Havayolu şirketi İndiGO haftada 7 gün İstanbul Havalimanı'na sefer yapacak. Hint iç pazarının en güçlü havayolu şirketlerinden biri olan IndiGO'nun ilk Avrupa uçuş noktası İstanbul olacak.

Hindistan iç pazarının en güçlü havayolu şirketlerinden İndiGO, İstanbul Havalimanı ile Avrupa'ya açılacak. Ortadoğu'da 6, Asya'da 9 noktaya sefer düzenleyen IndiGO'nun Avrupa'da uçacağı ilk nokta İstanbul olacak. Havayolu şirketi 20 Mart itibariyle, Delhi - İstanbul hattında haftada 7 uçuş gerçekleştirecek. Kendi direkt uçuşlarının yanı sıra, THY ile de kod paylaşımı anlaşması yapan IndiGO, yolcularına Avrupa'da 20 noktaya transfer imkanı sağlamış olacak.

Filosunda 207 adet uçak bulunduran IndiGO, geleceğe yönelik verdiği 399 adet uçak siparişi ile de dikkat çekiyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Hindistan, Avrupa, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:44:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hint Havayolu Şirketi Indigo İstanbul Havalimanı'na Uçacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]