Hint hükümetinden, Cammu Keşmirli liderlere 6 aylık gözaltı süresinin ardından tutuklama - Son Dakika

Hindistanlı yetkililer, Cammu Keşmir'in eski başbakanları ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti ile Ömer Abdullah'ın 6 aylık gözaltı süresinin dolmasının ardından tutuklandığını bildirdi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, 6 aydır ev hapsinde tutulan Cammu Keşmirli 2 lider, gözaltı sürelerinin dolmalarının ardından tartışmalı Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında tutuklandı.

Yasa kapsamında Ali Muhammed Sagar ve Sartaj Madvi de tutuklanan politikacılar arasında bulunuyor.

Karar tepki çekti

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) milletvekili ve eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, Twitter'dan yaptığı açıklamada hükümete tepki göstererek, "Suçsuz gözaltı, bir demokrasideki en kötü iğrençliktir." ifadelerine yer verdi.

INC vekili Adhir Ranjan Çovduri, yaptığı açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin, parlamentoda Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'ye karşı konuştuğunu anımsatarak, "(Başbakan'ın konuşmasının ardından) Gece ise PSA kapsamında suçlandılar. Keşmir'i bu şekilde yönetemezsiniz. Fiziksel olarak Keşmir bizimle ancak duygusal olarak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı da karara tepki gösterdi.

Ülkede tartışmalı yasalardan biri olan 1978 tarihli PSA kapsamında kamu düzenini bozan kişiler 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabiliyorken bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor.

Yasa kapsamında devletin güvenliğini tehdit edenlere karşı ise 2 yıl boyunca gözaltı yapılabiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cammu Keşmir'in eski başbakanlarının kullandığı kabul edilemez ifadeler vardı. Bunlar Keşmirli insanlara güvenmeyen liderler, bu sebeple böyle bir dil kullandılar. Fakat biz Keşmirlilere güvendik ve 370'inci maddeyi kaldırdık."

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.