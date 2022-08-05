Video: Hint İpeği Endüstrisi, Çin'in Kuzeyindeki İç Moğolistan'da Çiftçilerin Gelirlerinin Artırmasına Destek Oluyor

Hint ipeği endüstrisi, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hulun Buir şehrinin Arong Sancağı'nda yerel halkın gelirlerini artırmasına destek oluyor.

Arong Sancağı, İç Moğolistan'da onlarca yıllık geçmişi olan en büyük Hint ipeği kozası üretim üssüdür.

JIANG WEI, Bölgede yaşayan köylü:

"Bu yıl bol yağmurlu geçiyor, bereketli bir hasat alacağımızdan eminiz, gelirimiz artacak ve çok mutluyuz. Songtagou köyümüzde çiftçilerin yüzde 80'i ipekböceği yetiştiriyor, bu da gelirimizi bu iki ay boyunca 50.000 ila 60.000 yuan artırıyor."

Bu yıl, Arong Sancağı 4016 Hint ipek böceği yetiştirdi ve Hint ipeği endüstrisinin genel üretim değeri 230 milyon yuana (yaklaşık 34 milyon ABD doları) ulaşabilecek konumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.