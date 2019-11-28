Son Dakika Haberleri: Hint keneviri eken sanığa hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Hint keneviri eken sanığa hapis cezası - Son Dakika

Hint keneviri eken sanığa hapis cezası

6 saat önce

Bolu'da 673 kök hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan Hasan Berber, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Hint keneviri eken sanığa hapis cezası, System.String[]

Bolu'da 673 kök hint keneviri ektiği iddiasıyla yargılanan Hasan Berber, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.


Olay, 2018 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir tarlaya hint keneviri ekildiği tespit edildi. Tarlaya yapılan operasyon sonucunda 673 kök hint keneviri ele geçirilirken, olay yerinde yakalanan Hasan Berber gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan Hasan Berber, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Olayın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Hasan Berber, hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki mütalaasında kişisel kullanımın üzerinde ekim yapıldığını ve "Uyuşturucu Madde İmal Etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Açıklanan mütalaanın ardından mahkeme heyeti sanık Hasan Berber'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - BOLU

Hasan Berber, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hint keneviri eken sanığa hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]