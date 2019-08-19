Son Dakika Haberleri: Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli tutuklandı
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Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli tutuklandı

37 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarlasının bitişiğine Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarlasının bitişiğine Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe sakinlerinden T.D.'nin (54) Ördekköprü mevkisindeki tarlasının bitişiğinde Hint keneviri yetiştirdiği yönündeki ihbar üzerine, T.D'yi takibe aldı.
Zanlıyı tarlada yakalayan Jandarma ekipleri, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Hint keneviri ise imha edildi.
Şüpheli T.D.'nin geçen yıl da aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.
Kırkağaç, Jandarma, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:56 Kaynak: AA
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