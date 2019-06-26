Son Dakika Haberleri: Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama
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Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama

45 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.

Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.
Jandarma asayiş ekipleri, kırsal Pirlibey Mahallesi'ndeki Karınca Dağı'nda, Hint kenevri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, araziye ekili halde 601 kök Hint keneviri ve ayrıca 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.İ. ve M.İ. adlı kuzenler gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir'in Beydağı ilçesinde yaşadıkları öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan kuzenler bu sabah sevkedildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
Nazilli, Aydın, Güncel
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