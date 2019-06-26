Hint keneviri ve esrara 2 tutuklama
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:54 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde dağlık alandaki bir arazide 601 kök Hint keneviri ve 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kuzen tutuklandı. Jandarma
asayiş ekipleri, kırsal Pirlibey
Mahallesi'ndeki Karınca Dağı'nda, Hint kenevri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, araziye ekili halde 601 kök Hint keneviri ve ayrıca 14 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.İ. ve M.İ. adlı kuzenler gözaltına alındı. Şüphelilerin İzmir
'in Beydağı
ilçesinde yaşadıkları öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan kuzenler bu sabah sevkedildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.
- Aydın
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