Son Dakika Haberleri: Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

32 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Doğancılar köyü Eskibağlar mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi sulayan bir kişinin durumundan şüphelendi.
Söz konusu arazide 100 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, H.G'yi gözaltına aldı.
Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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