Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
32 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: AA
'in Gölpazarı
ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Doğancılar köyü Eskibağlar mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi sulayan bir kişinin durumundan şüphelendi.
Söz konusu arazide 100 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, H.G'yi gözaltına aldı.
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