Son Dakika Haberleri: Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı
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Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı

2 saat önce

MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştiren Suriyeli 2 kişiye gözaltı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde, Suriye uyruklu 2 kişi, 291 kök Hint keneviri ile yakalanarak, gözaltına alındı.
Bir ihbar üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli'nin Bahçecik Mahallesi'ndeki 2 ayrı adreste Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma dün 2 adrese de baskın düzenlendi.  Durasıllı'daki adreste 78 kök, Ahmetli'deki adreste de 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tek tek sökülen Hint kenevirleri yakılarak, imha edildi.
Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
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