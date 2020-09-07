Hint keneviri yetiştiren tarla sahibine gözaltı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, jandarmanın tarlada yaptığı aramada, 1233 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi E.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın Günlüce köyü Gerdime mevkisinde bulunan tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarlaya baskın yapan ekipler, 1233 kök Hint keneviri ele geçirdi. E.A.'nın Tavşanlı ilçesindeki evinde yapılan aramada ise 25 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 3 ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan E.A., Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.