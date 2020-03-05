Hint keneviri yetiştirilen villaya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint keneviri yetiştirilen villaya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Hint keneviri yetiştirilen villaya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hint keneviri yetiştirilen villaya uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, kentte bir villada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bektaş Mahallesi'ndeki villaya düzenlenen operasyonda İran uyruklu P.O. ve A.E. gözaltına aldı.

Aramada 31 gram esrar, 3 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, Hint kenevirinin yetiştirilmesinde kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri ile 92 saksıda ekili kenevir ele geçirildi.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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