Hint keneviri yetiştirmek için eve sera kurmuşlar - Son Dakika

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde Hint keneviri yetiştirmek için sera kurulduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde, farklı adreslere yapılan operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı. Evlerde arama yapan ekipler, uyuşturucu madde yetiştirmek için hazırlanan düzenekler ve sera buldu. 10 kilo bonzai, 7,5 kilo metamfetamin, 4,5 kilo esrar, 65 gram kokain, 82 kök Hint keneviri, 6 ruhsatsız tabanca, 43 mermi, 3 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 kartuş ile 5 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı.